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В России разработали платформу для совместного планирования путешествий

В России разработали платформу для совместного планирования путешествий – с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок.

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