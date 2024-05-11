В России разработали платформу для совместного планирования путешествий – с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок.