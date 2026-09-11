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Царьград

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«Горький» против «Ярославича»: борьба за путёвку в плей-офф Кубка

«Горький» против «Ярославича»: борьба за путёвку в плей-офф Кубка

Волейбольный клуб «Горький» сегодня проведёт очередной матч в рамках Кубка телеканала Волейбол. Игра состоится на площадке ДС «Заречье», начало встречи запланировано на 19:00.

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