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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Вырезали целыми семьями: в Сирии исламисты устроили кровавую бойню

ООН осудила “крайне тревожные” сообщения о гибели целых семей на северо-западе Сирии в результате столкновений между так называемыми «силами безопасности” и сторонниками свергнутого президента Асада, которые привели к самому высокому числу погибших в стране с начала гражданской войны в 2011 году.

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