Полицейские пришли на помощь пенсионерке из Калининградской области, которая упала и сломала ногу

19 февраля сотрудница регионального УУР Анна, двигаясь на автомобиле по улице Калининградской в Полесске, заметила лежащую на тротуаре женщину пожилого возраста, которая испытывала сильную боль и плакала.
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