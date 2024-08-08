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Аэропорт Анталии установил новый рекорд по числу пассажиров в сутки

Аэропорт Анталии установил новый рекорд по числу пассажиров в сутки

Как пишет портал AdanaMersin со ссылкой на сообщение министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу, 3 августа аэропорт курортной Анталии установил новые собственные рекорды — по количеству пассажиров и числу авиаперевозок в сутки.

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