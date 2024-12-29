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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Радимов: «Чисто Питер» отойдет от концепции подбора игроков исключительно из Санкт-Петербурга

Радимов: «Стоит ли придерживаться концепции людей, связанных с Петербургом? Отходить от концепции! Мы будем отходить от концепции!» Балакирев: «Я не сторонник отходить от концепции.

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