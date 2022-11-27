Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    пиндосрания своего добивается уверенно и настойчиво! Я еще в 2014 году говорил, когда сранкцеи вводили якобы против Р...Франция вслед за ...
  • Олег Самойлов
    А ведь ПРАВ мужик на все 1111%!Москва может унич...
  • Сергей Мацедонский
    Мой лозунг "ЗА МИР". СССР с 1941 по 1941 года воевал за мир и мир наступил. А вы кому адресуете лозунг "нетвойне": на..."Нет войне" и мол...

Франция вслед за Германией пытается удержать убегающий бизнес

Франция вслед за Германией пытается удержать убегающий бизнес

  Америка деиндустриализует Европу — зачем ей это нужно и чем сердце успокоится Дмитрий Родионов На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Владимир Лепехин   Всеволод Шимов   Михаил Нейжмаков Банкет для европейских предпринимателей, устроенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, послужил четким сигналом для США о намерении Европы защищать свои национальные интересы и автономию, говорится в материале для Центрального телевидения Китая (CCTV).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх