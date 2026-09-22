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Слуцкий — о Вагнере: «Отпускал его домой после теории, а он должен был приезжать, делая вид, что ночевал на базе»

Слуцкий — о Вагнере: «Отпускал его домой после теории, а он должен был приезжать, делая вид, что ночевал на базе»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как отпускал нападающего Вагнера Лава домой с базы во время работы с армейцами.

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