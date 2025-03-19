Муж с женой вырезали нерожденного ребенка из живота 16-летней знакомой

NTK: В Бразилии муж и жену убили 16-летнюю и вырезали из ее утробы ребенка В Бразилии муж и жена, которые не могли завести ребенка, расправились с 16-летней знакомой и вырезали из ее утробы нерожденного младенца.
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