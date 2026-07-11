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Натрий-ионная батарея Unigrid Na+Casa начала установку в домах Европы

Натрий-ионная батарея Unigrid Na+Casa начала установку в домах Европы

Калифорнийская компания Unigrid Inc. (спин-офф Калифорнийского университета Сан-Диего) объявила 8 июля 2026 года о поставке первых экземпляров жилой натрий-ионной батареи Na+Casa в дома европейских покупателей.

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