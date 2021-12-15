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Полицейские Югры присоединились к акции «Подари чудо детям»

Полицейские Югры присоединились к акции «Подари чудо детям»

Полицейские со всего округа присоединились к благотворительной акции, организованной Гуманитарным Добровольческим Корпусом.

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