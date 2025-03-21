На полигоне в Ростовской области прошли боевые стрельбы личного состава мотострелкового соединения 8-й ОА

В ходе проведения контрольных занятий военнослужащие отработали стрельбу с места и в движении по появляющимся и неподвижным целям со сменой огневой позиции из штатного стрелкового оружия – автомата Калашникова АК-74.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии