Отпуск забудете как страшный сон - после 45 лет этого нельзя делать на пляже

Сезон отдыха на пляжах уже в разгаре. Однако всем загорающим, особенно женщинам после 45 лет, стоит взять во внимание один важный нюанс, о котором предупреждает доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с "Лентой.
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