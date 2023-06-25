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Отпуск забудете как страшный сон - после 45 лет этого нельзя делать на пляже

Отпуск забудете как страшный сон - после 45 лет этого нельзя делать на пляже

Сезон отдыха на пляжах уже в разгаре. Однако всем загорающим, особенно женщинам после 45 лет, стоит взять во внимание один важный нюанс, о котором предупреждает доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с "Лентой.

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