Блогер Ивлеева устроила фотосессию в монастыре в Тихвине в леопардовой накидке и платке

На многих кадрах внешний вид звезды не полностью соответствовал монастырскому дресс-коду.Блогер Анастасия Ивлеева устроила фотосессию в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре в Ленинградской области.
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