Собянин: в Москве началось строительство двух участков трамвайных путей

В Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей: по улице Сергия Радонежского от станции метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади и по прямому маршруту по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии