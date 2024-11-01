Трамп — о США: мы превратились в страну дураков, которой управляют дураки

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединённые Штаты «превратились в страну дураков, которой управляют дураки» и американцам не нравится это.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии