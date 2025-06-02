Сегодня выпускники сдают ЕГ по обществознанию и физике

Почти 378 тысяч выпускников сегодня сдают ЕГЭ по обществознанию и физике, пишет «Российская газета». Обществознание выбрали более 272 тысяч человек — это самый популярный предмет по выбору, хотя число участников снизилось.
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