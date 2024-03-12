Клава Кока заработала больше всех звезд в Instagram*

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку с рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
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