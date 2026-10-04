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Газета.ру

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Численность медведей в Приморье за 10 лет выросла на 75%

Численность медведей в Приморье за 10 лет выросла на 75%

Общая численность бурого и гималайского медведей в Приморском крае достигла 11,2 тыс. особей. Об этом ТАСС рассказала эксперт Росприроднадзора Кира Скрипова.

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