Пассажир самолета задержан за мелкое хулиганство в Новосибирской области

Пассажир самолета задержан за мелкие нарушения в аэропорту Толмачево в Новосибирской области, сообщают “Известия” со ссылкой на управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.
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