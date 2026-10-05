На ВДНХ академическую живопись показывают как театральное действие

В павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ проходит выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». Она показывает, как театр связан с учебными работами, историческими картинами и портретами XVIII–XX веков.
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