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На ВДНХ академическую живопись показывают как театральное действие

На ВДНХ академическую живопись показывают как театральное действие

В павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ проходит выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». Она показывает, как театр связан с учебными работами, историческими картинами и портретами XVIII–XX веков.

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