Russia struck a military exhibition near Kiev, 10 people were killed, hundreds injured

Russia struck at one of the Ukrainian landfills, where an exhibition of weapons was held. Valery Borovik, the founder of First Contact, a manufacturer of defense products, was one of the first to announce this at the Ukrainian telethon.
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