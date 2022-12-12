Нового главу Горно-Алтайска будут выбирать всего из двух кандидатур

Всего два кандидата претендуют на пост главы Горно-Алтайска. Об этом сообщает ТАСС.По результатам конкурса комиссия отобрала двух кандидатов: бывшую главу городской администрации Ольгу Сафронову и её бывшего первого заместителя Юлию Мягкову.