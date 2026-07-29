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Аргументы и Факты

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Киев в огне: Зеленский в ужасе сбежал в США от прицельных ударов

Киев в огне: Зеленский в ужасе сбежал в США от прицельных ударов

В ночь на 28 июля Вооружённые силы России нанесли несколько ударов беспилотными летательными аппаратами по целям в Киеве, а также применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» по объектам в Макарове Киевской области.

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