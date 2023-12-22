Британия озвучила свою позицию по поводу конфискации русских активов

АндрейБорков

Надо бы Шойгу и Герасимову изучить вопрос - куда лучше ударить ЯБЗ, что бы эта сраная Англия погрузилась в воды Атлантики, совсем и навсегда. Англия это государство обладающее ЯО. Незаконная конфискация средств РФ это все равно, что удар по РФ, то есть МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОТ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ИЛИ ИХ ГРУПП. То есть все по Ядерной Доктрине РФ. По этому на захват наших средств мы имеем полное право ответить как посчитаем необходимым, в том числе и ядерным ударом по стране-захватчику.