В МИД РФ назвали кровавым терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Стрельба и взрывы в «Крокус Сити Холле» — «кровавый теракт», заявила Захарова. Она призвала мировое сообщество осудить это «чудовищное преступление» Происходящие в «Крокус Сити Холле» события — это «кровавый теракт», который уже осудили множество стран мира, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.