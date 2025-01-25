SUSANIN
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SUSANIN

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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью пострадавшими в Удмуртии

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с семью пострадавшими в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего в Удмуртии ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового микроавтобуса.

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