Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакии

Олий Мажилис (парламент) Узбекистана в ходе голосования принял решение оставить в силе статус Каракалпакии как суверенной республики в составе страны, при этом продлив общественное обсуждение проекта поправок в конституцию, сообщает РИА "Новости".
Олий Мажилис (парламент) Узбекистана в ходе голосования принял решение оставить в силе статус Каракалпакии как суверенной республики в составе страны, при этом продлив общественное обсуждение проекта поправок в конституцию, сообщает РИА "Новости".
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