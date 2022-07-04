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Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакии

Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакии

Олий Мажилис (парламент) Узбекистана в ходе голосования принял решение оставить в силе статус Каракалпакии как суверенной республики в составе страны, при этом продлив общественное обсуждение проекта поправок в конституцию, сообщает РИА "Новости".

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