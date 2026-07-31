В хуторе Веселый найдены документы на имя Ячменев Максим Сергеевич, забрать можно, позвонив по номеру телефона 8 (992) 146-24-11.
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В хуторе Веселый найдены документы на имя Ячменев Максим Сергеевич, забрать можно, позвонив по номеру телефона 8 (992) 146-24-11.
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