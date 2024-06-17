Американский ветеран Второй мировой: «Воевать с русскими? Ни за что!»

Старый солдат не хочет войны с Россией. США и Россия не должны воевать друг с другом, они могут быть конкурентами, но не врагами, заявил в интервью РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
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