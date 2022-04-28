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Вячеслав КОЛОСКОВ: Санкции не связаны с какими-то нарушениями со стороны РФС

Вячеслав КОЛОСКОВ: Санкции не связаны с какими-то нарушениями со стороны РФС

У Инфантино и Чеферина просто не было выбора: или пойти на конфликт, рискуя развалить УЕФА и ФИФА, или ограничиться такими временными оперативными мерами против России Чем ближе конец сезона, тем больше российские любители футбола задаются вопросом: а что дальше, когда состоится, и состоится ли, возвращение наших клубов и сборной в международные турниры? Сегодня мы продолжаем разговор об этом с почетным президентом РФС, человеком, много лет проработавшим в руководящих международных футбольных органах ФИФА и УЕФА.

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