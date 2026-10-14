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Рютте: Россия не собирается нападать на страны НАТО

Рютте: Россия не собирается нападать на страны НАТО

www.globallookpress.com/Janine Schmitz Блок НАТО не фиксирует угрозы со стороны России. Об этом 14 октября заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии.

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