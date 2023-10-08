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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ПОДГОТОВКА ВСУ К АТАКЕ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ﻿

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ПОДГОТОВКА ВСУ К АТАКЕ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ ﻿

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО 6 октября около 10.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажного катера по объектам на территории Российской Федерации.

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