Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию © Kylie Cooper/Reuters Проведение прямых переговоров между лидерами России, Соединенных Штатов и Китая, трех наиболее могущественных ядерных держав, стало бы «очень позитивным» событием для всего мирового сообщества, заявил госсекретарь США Марко Рубио.