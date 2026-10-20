Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию © Kylie Cooper/Reuters Проведение прямых переговоров между лидерами России, Соединенных Штатов и Китая, трех наиболее могущественных ядерных держав, стало бы «очень позитивным» событием для всего мирового сообщества, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
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