Зачем США «Звезда смерти»?

В последнее время в США участились разговоры о возможном ядерном конфликте. Местные журналисты, вслед за экспертами и аналитиками, истово нагнетают атмосферу угрозы со стороны России и Китая, которые, с их слов, обязательно скоро нападут.
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