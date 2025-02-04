Крупнейшие бизнес-лоббисты выдвинули предложения по либерализации миграционного законодательства

НП

Наталья Павлова

Если представителям бизнеса необходимы мигранты, то пусть всю ответственность за них берут на себя: жильё, медицинскую страховку, если мигрант припрётся с семьёй, то страховку для всех членов семьи и плату за обучение детей, а в случае совершения приглашенными ими мигрантами преступления, пусть делят с ними одну тюремную камеру.