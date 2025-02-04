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Крупнейшие бизнес-лоббисты выдвинули предложения по либерализации миграционного законодательства

Крупнейшие бизнес-лоббисты выдвинули предложения по либерализации миграционного законодательства

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП; "профсоюз олигархов"/"профсоюз миллиардеров") состоялся круглый стол с участием представителей руководства Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Если представителям бизнеса необходимы мигранты, то пусть всю ответственность за них берут на себя: жильё, медицинскую страховку, если мигрант припрётся с семьёй, то страховку для всех членов семьи и плату за обучение детей, а в случае совершения приглашенными ими мигрантами преступления, пусть делят с ними одну тюремную камеру.
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