В стремительно меняющемся автомобильном мире Lexus остается верен своей концепции роскоши, которая формируется годами благодаря вниманию к каждой детали и бескомпромиссному отношению к качеству .
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