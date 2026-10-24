1904 - Родился Марк Иванович Шевелёв — советский лётчик полярной авиации, начальник Полярной авиации Главного управления Северного морского пути, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (27.
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