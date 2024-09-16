За выходные в Карагандинской области дважды горела степь

Два степных пожара произошли в Карагандинской области за выходные дни. В ликвидации пожаров Департаменту по чрезвычайным ситуациям помогали местные исполнительные органы и добровольные противопожарные формирования, передает корреспондент ekaraganda.
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