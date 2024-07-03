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Снижение температуры: в начале июля погода заставит тепло одеться

Снижение температуры: в начале июля погода заставит тепло одеться

Снижение температуры: в начале июля погода заставит тепло одеться Юлия ЧелкановаКак часто нам приходится быть готовыми к капризам природы, особенно когда дело касается погоды? В самом разгаре лета мы можем быть уверены, что тепло и солнечно, но наша беззаботность может быть нарушена внезапным наступлением холодной волны.

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