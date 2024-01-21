Суд Бобруйского района и г. Бобруйска рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ, совершенном органи...

Суд Бобруйского района и г. Бобруйска рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ, совершенном организованной группой, повлекшем по неосторожности смерть человека12 января 2024 года суд Бобруйского района и г.
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