«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

В СНТ разгорелся конфликт между садоводами и цыганами Источник: Наталья Лапцевич, Семен Казьмин Этническая семья открыто заявляет, что хочет скупить все участки в СНТ Садоводы челябинского СНТ «Металлист-2» на протяжении многих лет конфликтуют с цыганской семьей.