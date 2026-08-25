МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 750 подписчиков

«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

«Будет второе Коркино?»: затяжной конфликт челябинских садоводов с цыганами дошел до драки

В СНТ разгорелся конфликт между садоводами и цыганами Источник:  Наталья Лапцевич, Семен Казьмин Этническая семья открыто заявляет, что хочет скупить все участки в СНТ Садоводы челябинского СНТ «Металлист-2» на протяжении многих лет конфликтуют с цыганской семьей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии