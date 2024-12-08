«Шапка Деда Мороза»: рецепт самого необычного и вкусного салата на Новый год

До Нового года осталось меньше месяца, и самое время подумать о праздничном меню. Хотя традиционные закуски, такие как бутерброды с красной рыбой или селедка под шубой, всегда остаются актуальными, добавление чего-то необычного и креативного не помешает.
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