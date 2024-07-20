В США объяснили одно из решений Трампа стремлением скорее закончить конфликт на Украине

Решение бывшего лидера США Дональда Трампа выдвинуть сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента говорит о его стремлении как можно скорее закончить конфликт на Украине, сообщает Responsible Statecraft (RS).