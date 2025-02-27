Актриса Агата Муцениеце появилась на красной дорожке с возлюбленным Дрангой

Актриса Агата Муцениеце появилась на красной дорожке с возлюбленным Петром Дрангой. Музыкант приехал поддержать звезду на премьере фильма "Дорогая, я больше не перезвоню", в котором она исполнила одну из главных ролей.
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