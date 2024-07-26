Песков назвал уровень рождаемости в России катастрофическим для будущего нации

Уровень рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня и угрожает будущему нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии