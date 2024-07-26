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Песков назвал уровень рождаемости в России катастрофическим для будущего нации

Песков назвал уровень рождаемости в России катастрофическим для будущего нации

Уровень рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня и угрожает будущему нации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с участниками Фестиваля новых медиа.

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Комментарии
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Надежда
Не Пескову об этом говорить! Сам-то наплодил пятеро от 3 браков и четверо из них живут не в России. И в чем польза от этого для нашей Родины!?
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20 час.

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