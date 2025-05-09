Имя героя-разведчика из Краснодара внесено в Книгу Памяти: журналистское исследование

Когда Элле Петровне Колбасиной стало сложно ухаживать за могилой свекра – участника Великой Отечественной, разведчика, сотрудник НКВД – она попросила настоятеля Всесвятского храма, которым в то время был отец Трифон, ушедший из жизни в 2023 году, организовать присмотр за местом погребения ветерана.