Некоторое время назад на Балтике произошло сразу несколько ЧП с подводными трубопроводами и магистральными телекоммуникационными кабелями, после чего президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил закрытие Балтийского моря для российских кораблей.
Закрытие Балтики: потянет ли Россия войну на два фронта?
Комментарии
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НГ
Николай Гулевич
Уже не раз было " не поддаваться на провокации". И что, избежали войны?😒😒
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1 д.
Мария ВеселовскаяТомаш
Сами же разжигают пожары войны - даже н пустом месте! - Лишь насолить России! Когда ж на них найдётся управа! Как бы удавку на них затянуть!
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21 час.
СА
Сергей Андросов
А кто хочет закрыть? Эти обоссаные болонки?
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20 час.
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