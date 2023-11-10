Закрытие Балтики: потянет ли Россия войну на два фронта?

Уже не раз было " не поддаваться на провокации". И что, избежали войны?😒😒

Мария ВеселовскаяТомаш

Сами же разжигают пожары войны - даже н пустом месте! - Лишь насолить России! Когда ж на них найдётся управа! Как бы удавку на них затянуть!