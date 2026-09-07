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Татар-информ

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«Рубин» примет «Ахмат» в матче 7-го тура Премьер-лиги

«Рубин» примет «Ахмат» в матче 7-го тура Премьер-лиги

Фото: rubin-kazan.ru На «Ак Барс Арене» сегодня пройдет матч 7 тура Российской Премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» встретится с грозненским «Ахматом» .

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