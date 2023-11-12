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Свежие комментарии

Политолог назвал данные WP о координаторе подрыва СП попыткой США уйти от Киева

Расследование The Washington Post о том, что координатором подрывов "Северный поток" был бывший командир ВСУ, является попыткой США дистанцироваться от киевского режима на фоне провала ВСУ, заявил в беседе с РЕН ТВ американский политолог Джо Вароли.

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